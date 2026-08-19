Avatar - Der Herr der Elemente
Folge 5: Am Strand
23 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 6
Suko wird mit seiner Schwester und deren Freundinnen Mai and Ty Lee auf die Emberinsel geschickt. Da sie endlich mal wie ganz normale Jugendliche Urlaub machen wollen, geben sie sich nicht zu erkennen.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3: Nickelodeon & © Season 1-3: Nickelodeon Germany