Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Avatar - Der Herr der Elemente

Am Strand

NickelodeonStaffel 3Folge 5vom 19.08.2026
Am Strand

Am StrandJetzt kostenlos streamen

Avatar - Der Herr der Elemente

Folge 5: Am Strand

23 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 6

Suko wird mit seiner Schwester und deren Freundinnen Mai and Ty Lee auf die Emberinsel geschickt. Da sie endlich mal wie ganz normale Jugendliche Urlaub machen wollen, geben sie sich nicht zu erkennen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Avatar - Der Herr der Elemente
Nickelodeon
Avatar - Der Herr der Elemente

Avatar - Der Herr der Elemente

Alle 2 Staffeln und Folgen