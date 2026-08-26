Avatar - Der Herr der Elemente
Folge 7: Gauner und Fallen
23 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 6
Toph hat eine Idee, wie man auf schnelle Art Geld verdienen kann. Er und Sokka betrügen die Leute mit faulen Tricks. Das gefällt Katara jedoch gar nicht. Sie streiten sich und ihr Zerwürfnis hat katastrophale Konsequenzen.
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Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3: Nickelodeon & © Season 1-3: Nickelodeon Germany