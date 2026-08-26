Avatar - Der Herr der Elemente
Folge 8: Drama um Hama
23 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 6
Aang und seine Freunde kommen in ein gruseliges kleines Dorf, aus dem immer wieder Menschen verschwinden. Dort lernt Katara von der alten Frau namens Hama eine geheime Wasserbändiger-Technik. Diese kann nur in Vollmond-Nächten demonstriert werden.
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Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Feiertag, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3: Nickelodeon & © Season 1-3: Nickelodeon Germany