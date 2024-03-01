Babaloos
Folge 23: Wie grün ist das Meer?
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Wegen eines Stromausfalls konnte Kevins Mutter die Papierdekorationen für das Schulfest nicht fertigbasteln. Deshalb müssen die Babaloos einspringen und die versäumten Arbeiten nachholen. Sie engagieren alle ihre handwerklich begabten Helfer.
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Copyrights:© Season 1: 1995 France Animation / France 3 / CINAR Productions Inc. / Ravensburger Film + TV