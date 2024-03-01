Babaloos
Folge 26: In Nachbars Garten
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Baby Wisch und Klein Schlürf spielen im Garten. Auf einmal sehen sie im Nachbarsgarten ihre Ebenbilder: ein zweites Baby Wisch und einen zweiten Klein Schlürf. Die Klein Schlürfs wollen sich gegenseitig besuchen.
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Copyrights:© Season 1: 1995 France Animation / France 3 / CINAR Productions Inc. / Ravensburger Film + TV