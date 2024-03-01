Der höchste Berg der WeltJetzt kostenlos streamen
Babaloos
Folge 27: Der höchste Berg der Welt
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Angestiftet von der pingeligen Tante Pick haben Baby Wisch und Klein Schlürf einen Teigklumpen entsorgt. Aber dieser Klumpen war ein Kunstwerk von Kevin, das den Mount Everest darstellen sollte. Sie beschließen einen neuen Mount Everest zu bauen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Babaloos
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 1995 France Animation / France 3 / CINAR Productions Inc. / Ravensburger Film + TV