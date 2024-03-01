Babaloos
Folge 28: Wo ist Teddy?
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Kevin hat seinen Teddy vor ein paar Tagen arglos in die Ecke geworfen und nun klagt er ganz fürchterlich. Da seine Schulter aufgerissen ist, meint Teddy, dass Kevin ihn nicht mehr als Spielkameraden haben will. Klein Kritzel hat eine Idee.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Babaloos
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 1995 France Animation / France 3 / CINAR Productions Inc. / Ravensburger Film + TV