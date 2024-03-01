Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Babaloos

Feueralarm

RiCStaffel 1Folge 29vom 01.03.2024
Feueralarm

FeueralarmJetzt kostenlos streamen

Babaloos

Folge 29: Feueralarm

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Die Babaloos spielen mit einem Fetzen Papier Fußball. Plötzlich fängt der Ball Feuer. Das Feuer droht sich über das ganze Zimmer auszubreiten. Die Babaloos müssen als Feuerwehr eingreifen und lernen dabei eine wichtige Lektion fürs Leben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Babaloos
RiC
Babaloos

Babaloos

Alle 1 Staffeln und Folgen