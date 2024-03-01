Babaloos
Folge 29: Feueralarm
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Die Babaloos spielen mit einem Fetzen Papier Fußball. Plötzlich fängt der Ball Feuer. Das Feuer droht sich über das ganze Zimmer auszubreiten. Die Babaloos müssen als Feuerwehr eingreifen und lernen dabei eine wichtige Lektion fürs Leben.
Babaloos
Copyrights:© 1995 France Animation / France 3 / CINAR Productions Inc. / Ravensburger Film + TV