Babaloos
Folge 30: Dr. Schepper tickt nicht richtig
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Weil sie länger spielen wollen, beschließen Baby Wisch und Klein Schlürf, die Zeiger von Dr. Schepper ein bisschen zurückzudrehen. Als Klein Kritzel davon hört, macht er sich auf die Suche nach Dr. Schepper, um wieder die richtige Zeit einzustellen.
Babaloos
Copyrights:© 1995 France Animation / France 3 / CINAR Productions Inc. / Ravensburger Film + TV