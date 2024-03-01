Zum Inhalt springenBarrierefrei
Babaloos

Dr. Schepper tickt nicht richtig

Staffel 1Folge 30vom 01.03.2024
Dr. Schepper tickt nicht richtig

Folge 30: Dr. Schepper tickt nicht richtig

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Weil sie länger spielen wollen, beschließen Baby Wisch und Klein Schlürf, die Zeiger von Dr. Schepper ein bisschen zurückzudrehen. Als Klein Kritzel davon hört, macht er sich auf die Suche nach Dr. Schepper, um wieder die richtige Zeit einzustellen.

