Babaloos
Folge 34: Ein klebriges Abenteuer
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Meister Leimer spaziert froh und munter durch Kevins Wohnung. Er bemerkt dabei nicht, dass er seinen Deckel verloren hat und die ganze Wohnung versaut. So werden auch die Babaloos von Meister Leimer zugekleistert. Nun müssen sie eine Lösung finden.
Copyrights:© 1995 France Animation / France 3 / CINAR Productions Inc. / Ravensburger Film + TV