RiCStaffel 1Folge 34vom 01.03.2024
6 Min.Folge vom 01.03.2024

Meister Leimer spaziert froh und munter durch Kevins Wohnung. Er bemerkt dabei nicht, dass er seinen Deckel verloren hat und die ganze Wohnung versaut. So werden auch die Babaloos von Meister Leimer zugekleistert. Nun müssen sie eine Lösung finden.

