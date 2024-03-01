Zum Inhalt springenBarrierefrei
Babaloos

Der falsche Weihnachtsmann

RiC Staffel 1 Folge 35 vom 01.03.2024
Der falsche Weihnachtsmann

Babaloos

Folge 35: Der falsche Weihnachtsmann

6 Min. Folge vom 01.03.2024

Kurz vor Weihnachten verbreitet sich unter den Babaloos die Ansicht, dass sie eigentlich auch ein Weihnachtsfest verdient hätten - natürlich mit allem, was dazugehört. Baby Wisch kommt deshalb auf die Idee, sich als Weihnachtsmann zu verkleiden.

