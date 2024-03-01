Babaloos
Folge 36: Das Autorennen
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Die Babaloos staunen nicht schlecht, als sie Kevins neues Spielzeugauto mit Fernsteuerung entdecken. Sie probieren das Auto mit Baby Wisch am Lenkrad gleich mal aus. Während der Fahrt gerät das Auto plötzlich außer Kontrolle.
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Copyrights:© Season 1: 1995 France Animation / France 3 / CINAR Productions Inc. / Ravensburger Film + TV