Babaloos
Folge 37: Tante Pick in Nöten
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Durch ein Missgeschick fällt Tante Pick in die Mülltonne. Da am nächsten Morgen die Müllabfuhr kommt, müssen die Babaloos ihre in Not geratene Gabel unbedingt noch in dieser Nacht retten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Babaloos
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 1995 France Animation / France 3 / CINAR Productions Inc. / Ravensburger Film + TV