Babaloos
Folge 38: Ein Fest für Butler Trocken
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Der Regenschirm Butler Trocken feiert sein fünfjähriges Dienstjubiläum. Grund genug für die Babaloos, ihm eine Kleinigkeit zu schenken. Nach langen Überlegungen beschließen sie, ihrem überaus korrekten Kollegen eine Fliege zu schneidern.
Copyrights:© 1995 France Animation / France 3 / CINAR Productions Inc. / Ravensburger Film + TV