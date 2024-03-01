Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Babaloos

Frau Saug im Streik

RiCStaffel 1Folge 39vom 01.03.2024
Frau Saug im Streik

Frau Saug im StreikJetzt kostenlos streamen

Babaloos

Folge 39: Frau Saug im Streik

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Frau Saug sieht sich als das am härtesten arbeitende Mitglied der Babaloos. Regelmäßig muss sie das Geschirr spülen und ständig Flecken im ganzen Haus beseitigen. Als Tante Pick sich weigert, dies anzuerkennen, geht Frau Saug in den Streik.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Babaloos
RiC
Babaloos

Babaloos

Alle 1 Staffeln und Folgen