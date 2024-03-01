Babaloos
Folge 39: Frau Saug im Streik
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Frau Saug sieht sich als das am härtesten arbeitende Mitglied der Babaloos. Regelmäßig muss sie das Geschirr spülen und ständig Flecken im ganzen Haus beseitigen. Als Tante Pick sich weigert, dies anzuerkennen, geht Frau Saug in den Streik.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Babaloos
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 1995 France Animation / France 3 / CINAR Productions Inc. / Ravensburger Film + TV