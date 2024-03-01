Babaloos
Folge 40: Vorsicht, Glatteis!
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Klein Kritzel und seine Freunde entdecken eines Nachts vor der Haustüre eine riesige Eisschicht. Sie ahnen, dass Kevin sich dort verletzen könnte, und wollen das Eis bis zum Morgen beseitigen. Sie brauchen dazu die Hilfe der Werkzeuge.
Copyrights:© 1995 France Animation / France 3 / CINAR Productions Inc. / Ravensburger Film + TV