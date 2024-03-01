Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 1Folge 40vom 01.03.2024
6 Min.Folge vom 01.03.2024

Klein Kritzel und seine Freunde entdecken eines Nachts vor der Haustüre eine riesige Eisschicht. Sie ahnen, dass Kevin sich dort verletzen könnte, und wollen das Eis bis zum Morgen beseitigen. Sie brauchen dazu die Hilfe der Werkzeuge.

RiC
