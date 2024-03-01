Eine unfreiwillige SchiffsreiseJetzt kostenlos streamen
Babaloos
Folge 41: Eine unfreiwillige Schiffsreise
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Baby Wisch, Klein Schlürf und Tante Pick springen übermütig in die volle Badewanne. Aber dabei müssen sie feststellen, dass sie es ohne fremde Hilfe nicht hinausschaffen. Erst die zu Hilfe eilenden anderen Babaloos können ihre Freunde retten.
Copyrights:© 1995 France Animation / France 3 / CINAR Productions Inc. / Ravensburger Film + TV