RiCStaffel 1Folge 41vom 01.03.2024
6 Min.Folge vom 01.03.2024

Baby Wisch, Klein Schlürf und Tante Pick springen übermütig in die volle Badewanne. Aber dabei müssen sie feststellen, dass sie es ohne fremde Hilfe nicht hinausschaffen. Erst die zu Hilfe eilenden anderen Babaloos können ihre Freunde retten.

