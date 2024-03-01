Babaloos
Folge 42: Fototermin
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Beim Spielen entdecken Baby Wisch und Klein Kritzel Kevins neue Polaroidkamera. Schnell lernen sie, wie das Gerät funktioniert, und schießen viele Fotos. Denn jeder von den Babaloos möchte gerne porträtiert werden.
Copyrights:© 1995 France Animation / France 3 / CINAR Productions Inc. / Ravensburger Film + TV