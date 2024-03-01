Babaloos
Folge 43: Ein verborgenes Talent
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Die Schuhbürste Klein Glänz möchte so gerne von Klein Klecks, dem Malerpinsel, in die Kunst des Malens eingewiesen werden. Doch der weigert sich, ihn zu unterrichten. Er behauptet, ein Pinsel, der nur Schuhe blankpoliert, könne kein Künstler sein.
Copyrights:© 1995 France Animation / France 3 / CINAR Productions Inc. / Ravensburger Film + TV