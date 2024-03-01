Babaloos
Folge 44: Reisevorbereitungen
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Kevin macht einen Ausflug an den Strand. Leider hat die Familie nur Klein Schlürf, Tante Pick und Herrn Schwabb eingepackt. Da kommen die anderen Babaloos auf eine Idee, wie sie im Picknickkorb zusätzlichen Platz schaffen können.
Copyrights:© 1995 France Animation / France 3 / CINAR Productions Inc. / Ravensburger Film + TV