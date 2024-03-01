Babaloos
Folge 45: Eine neue Rutsche
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Baby Wisch und Klein Kritzel entdecken auf dem Dachboden ein Rohr und benutzen es als Rutsche. Bald schon zieht das neue Spielzeug die anderen Babaloos an. Selbst die Schwestern Warm und Kuschelig versuchen durch das Rohr zu rutschen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Babaloos
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 1995 France Animation / France 3 / CINAR Productions Inc. / Ravensburger Film + TV