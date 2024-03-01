Hochmut kommt vor dem FallJetzt kostenlos streamen
Babaloos
Folge 46: Hochmut kommt vor dem Fall
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Die Babaloos müssen mit der hochnäsigen Frau von Feder ein neues Mitglied in ihren Reihen aufnehmen. Sie behauptet, vorher unter ganz anderen Umständen in einem Palast gewohnt zu haben. Nach und nach verdreht sie den Babaloos den Kopf.
Copyrights:© 1995 France Animation / France 3 / CINAR Productions Inc. / Ravensburger Film + TV