RiCStaffel 1Folge 46vom 01.03.2024
6 Min.Folge vom 01.03.2024

Die Babaloos müssen mit der hochnäsigen Frau von Feder ein neues Mitglied in ihren Reihen aufnehmen. Sie behauptet, vorher unter ganz anderen Umständen in einem Palast gewohnt zu haben. Nach und nach verdreht sie den Babaloos den Kopf.

