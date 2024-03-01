Babaloos
Folge 48: Tante Picks Höhenflug
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Tante Pick rügt Baby Wisch und Klein Schlürf, da die beiden ausgelassen in der Wohnung spielen. Darauf antworten sie ihr, dass sie selbst erst mal lernen solle, Spaß zu haben. Tante Pick sie beim Wort und tollt wie verrückt durch die Wohnung.
