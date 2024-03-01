Babaloos
Folge 50: Zurück zur Natur
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Tante Pick will sich nur noch der Gartenarbeit widmen, obwohl sie einen Kohlkopf von einem Salatkopf nicht unterscheiden kann. So geschehen auf einmal merkwürdige Dinge im Garten, als Tante Pick ganz eigenartige Karotten in das Beet pflanzt.
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Copyrights:© Season 1: 1995 France Animation / France 3 / CINAR Productions Inc. / Ravensburger Film + TV