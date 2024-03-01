Babaloos
Folge 52: Der Schneesturm
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Unbeeindruckt vom kalten Wetter öffnen Baby Wisch und Klein Schlürf das Fenster. Schon weht eine große Schneewolke in die Wohnstube. Mühsam versuchen sie, den Schnee wieder nach draußen zu bringen. Doch erst Klein Kritzel kann die Situation retten.
Copyrights:© 1995 France Animation / France 3 / CINAR Productions Inc. / Ravensburger Film + TV