Babaloos
Folge 55: Geisterstunde
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Ein geheimnisvolles Klopfen versetzt Baby Wisch und Klein Schlürf eines Nachts in Angst und Schrecken. Sie glauben fest, dass ein Geist durch die Wohnung spukt. Klein Kritzel und Herr Schabb versuchen diese Befürchtung zu zerstreuen.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 1995 France Animation / France 3 / CINAR Productions Inc. / Ravensburger Film + TV