Babaloos
Folge 57: Blitz und Donner
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Ein Gewitter versetzt Baby Wisch und Klein Schlürf in Angst und Schrecken. Da hilft es auch wenig, wenn Mutter Wisch ihrem Sohn zu erklären versucht, wie ein Gewitter funktioniert. Die Angst bei den Babaloos steigert sich noch.
