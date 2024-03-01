Babaloos
Folge 58: Wer singt am besten?
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Chefin Zwack oder Tante Pick streiten über die Frage, wer die bessere Sängerin ist. Klein Kritzel schlägt vor, auf dem Dachboden einen Gesangswettbewerb zu veranstalten. Doch für die Zuhörer wird dieser Wettbewerb zu einer schweren Bewährungsprobe.
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Copyrights:© Season 1: 1995 France Animation / France 3 / CINAR Productions Inc. / Ravensburger Film + TV