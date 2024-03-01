Babaloos
Folge 60: Der kleine Schneeball
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Während Baby Wisch und Klein Schlürf den Kühlschrank durchstöbern, rutscht ihnen ein Schneeball auf den Küchenboden und schmilzt. Als ihnen Klein Kritzel erklärt, dass es Kevins Schneeball ist, müssen die Babaloos handeln.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 1995 France Animation / France 3 / CINAR Productions Inc. / Ravensburger Film + TV