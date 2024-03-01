Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Babaloos

Die Geburtstagsüberraschung

RiCStaffel 1Folge 61vom 01.03.2024
Die Geburtstagsüberraschung

Die GeburtstagsüberraschungJetzt kostenlos streamen

Babaloos

Folge 61: Die Geburtstagsüberraschung

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Im Haus des kleinen Kevin findet nachts, wenn die Bewohner schlafen, eine wundersame Veränderung statt: Alle Haushaltsgegenstände verwandeln sich in lebendige Wesen, sie werden zu den `Babaloos' und erleben allerlei Abenteuer.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Babaloos
RiC
Babaloos

Babaloos

Alle 1 Staffeln und Folgen