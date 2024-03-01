Tante Pick und der DracheJetzt kostenlos streamen
Babaloos
Folge 63: Tante Pick und der Drache
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Die Babaloos entdecken auf dem Dachboden einen Drachen. Er ist ein Requisit für Kevins Theateraufführung. Da kommen sie auf die Idee, selbst ein Stück aufzuführen, das von einen Ritter handeln soll, der eine Prinzessin von einem Drachen befreit.
