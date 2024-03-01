Babaloos
Folge 64: Ein sicheres Versteck
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Kevins Vater hat seinen Autoschlüssel verloren und Kevin hat ihn wiedergefunden. Um seinen Vater am nächsten Morgen damit zu überraschen, versteckt er ihn irgendwo im Haus. Die Babaloos beschließen, einen sicheren Platz für den Schlüssel zu suchen.
Copyrights:© 1995 France Animation / France 3 / CINAR Productions Inc. / Ravensburger Film + TV