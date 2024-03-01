Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 1Folge 65vom 01.03.2024
6 Min. Folge vom 01.03.2024

Auf Kevins Tisch entdecken Baby Wisch und Klein Kritzel eine geheimnisvolle Schatzkarte. Sie beschließen ihr nachzugehen. Dass sie über den Gartenzaun klettern müssen, um die markierte Stelle zu finden, kann sie von ihrer Aktion nicht abhalten.

