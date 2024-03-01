Babaloos
Folge 65: Auf Schatzsuche
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Auf Kevins Tisch entdecken Baby Wisch und Klein Kritzel eine geheimnisvolle Schatzkarte. Sie beschließen ihr nachzugehen. Dass sie über den Gartenzaun klettern müssen, um die markierte Stelle zu finden, kann sie von ihrer Aktion nicht abhalten.
