Staffel 1Folge 2vom 24.06.2026
Bachmannpreis 2026: Die EröffnungJetzt kostenlos streamen
Bachmannpreis 2026
Folge 2: Bachmannpreis 2026: Die Eröffnung
73 Min.Folge vom 24.06.2026
Im Landesstudio Klagenfurt wurden die "50. Tage der deutschsprachigen Literatur" im eröffnet. Der 25. Juni wäre auch der 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann. 14 Autorinnen und Autoren lesen ab Donnerstag um den erstmals mit 30.000 Euro dotierten Bachmannpreis. Sendungshinweis: Kultur heute, 25. Juni 2026, 19.45 Uhr in ORF III
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