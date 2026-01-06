Bachmannpreis 2026: PreisvergabeJetzt kostenlos streamen
Bachmannpreis 2026
Folge 6: Bachmannpreis 2026: Preisvergabe
74 Min.Folge vom 28.06.2026
Lena Schätte holte 2026 den Hauptpreis und gewann auch den Publikumspreis. Das ergab am Sonntag das Voting in Klagenfurt. Der Bewerb feierte zwei Jubiläen: 50 Jahre Bachmannpreis und 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann.
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Bachmannpreis 2026
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