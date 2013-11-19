Zum Inhalt springenBarrierefrei
TLCFolge vom 19.11.2013
22 Min.Folge vom 19.11.2013Ab 6

„Koffer-Jäger“ Billy Leroy hat in Toronto ein interessantes Highlight entdeckt. Die Kartons stammen eindeutig aus den 70er-Jahren. Der Posten hatte anscheinend jahrzehntelang in einem Lagerhaus herumgestanden, bevor man sich dazu entschloss, ihn versteigern zu lassen. Und solche älteren Semester sind mitunter sehr wertvoll, weil es die besagten Waren heute nicht mehr zu kaufen gibt. Beim Bieterwettstreit sind die Kisten daher garantiert heiß begehrt.

