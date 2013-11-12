Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baggage Battles - Die Koffer-Jäger

Folge 9

TLCFolge vom 12.11.2013
Folge 9

Baggage Battles - Die Koffer-Jäger

Folge vom 12.11.2013: Folge 9

22 Min.Folge vom 12.11.2013Ab 6

In Santa Cruz machen die „Koffer-Jäger“ regelmäßig fette Beute. Denn auf der „Lost Property Auction“ kommen Liebhaberstücke mit Seltenheitswert unter den Hammer, wie zum Beispiel antikes Blechspielzeug oder Barbie-Puppen aus den 70ern. Das begehrteste Objekt in dieser Episode ist jedoch ein „Tony Hawk“-Skateboard. Der US-Amerikaner schaffte als Erster eine 900-Grad-Drehung in der Halfpipe und ist in der Szene ein absoluter Superstar. Das Sportutensil könnte daher viel Geld einbringen.

