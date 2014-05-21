Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 21.05.2014: Folge 10
23 Min.Folge vom 21.05.2014Ab 12
Auf einer Auktion bei Denver werden fabrikneue Kisten aus alten Lagerbeständen angeboten. Mark Meyer hat auf originalverpackte Spitzenware gehofft und bekam Recht. Er ersteigerte 100 unversehrte Quarzuhren aus den 80er Jahren, die als Merchandise-Artikel der Serie „Duke of Hazard“ heute 1600 Dollar einbringen. Fast das Dreifache ergattern Sally Martin und Ehemann Laurence. Ihre „Schatzkiste“ enthielt ein Lone-Ranger-Kult-Radio von 1951, das eines der meist gesuchten Themenradios überhaupt ist.
