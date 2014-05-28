Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine Militärauktion in der Normandie hat Händler und Sammler aus der ganzen Welt angelockt. So auch Billy Leroy, Koffer-Jäger mit französischen Wurzeln, der einen Superdeal mit Kriegsrelikten landete und knappe 2600 Dollar Gewinn einheimst. Sein Kollege Mark Meyer hat mit einem Life-Foto von Kriegsberichterstatter Robert Capa auch einen perfekten Coup gelandet. Für das gut erhaltene Foto, das bei der Erstürmung der Normandie 1944 aufgenommen wurde, gibt jeder Sammler gern mindestens 1500 Dollar.

