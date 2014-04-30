Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 30.04.2014: Folge 4
23 Min.Folge vom 30.04.2014Ab 12
1953 startete Pepsi-Cola die Kampagne „The Light Refreshment“. Dieser Hinweis hilft Sally und Martin, das Alter ihres neuesten Schatzes zu bestimmen. Die Schnäppchenjäger haben soeben in Tucson eine 60 Jahre alte Reklametafel ersteigert und damit einen Volltreffer gelandet. Denn das seltene Fundstück ist 3000 Dollar wert.
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Genre:Reality, Auktion
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.