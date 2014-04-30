Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Baggage Battles - Die Koffer-Jäger

Folge 4

DMAXFolge vom 30.04.2014
Folge 4

Folge 4Jetzt kostenlos streamen

Baggage Battles - Die Koffer-Jäger

Folge vom 30.04.2014: Folge 4

23 Min.Folge vom 30.04.2014Ab 12

1953 startete Pepsi-Cola die Kampagne „The Light Refreshment“. Dieser Hinweis hilft Sally und Martin, das Alter ihres neuesten Schatzes zu bestimmen. Die Schnäppchenjäger haben soeben in Tucson eine 60 Jahre alte Reklametafel ersteigert und damit einen Volltreffer gelandet. Denn das seltene Fundstück ist 3000 Dollar wert.

Alle verfügbaren Folgen