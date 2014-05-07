Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 07.05.2014: Folge 6
21 Min.Folge vom 07.05.2014Ab 6
Schnäppchenprofi Billy Leroy landet in dieser Folge einen genialen Zufallstreffer. Der „Koffer-Jäger“ ersteigert in Sacramento einen TK-4-Pilotenhelm aus China. Der Ausrüstungsgegenstand stammt aus den späten Achtzigerjahren und wurde bei Flügen in großen Höhen getragen. Das Sammlerstück ist rund 900 Dollar wert. Billys Kollege Mark investiert sein Geld dieses Mal in eine Olympia-Fackel aus dem Jahr 1972.
