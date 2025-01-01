Bahnsinn Riedbahn. Eine deutsche Baustelle
Bahnsinn Riedbahn. Eine deutsche Baustelle
Deutschland im Jahr 2024: Baustellen, wohin das Auge blickt. In dieser hoffnungslosen Situation macht sich eine besondere Akteurin auf, etwas zu verändern: die Deutsche Bahn. 300 Züge verkehren täglich auf 70 Kilometern. Und jetzt eines der größten Bauprojekte der Nation: die Riedbahn. Eine Baustelle im Wettlauf gegen die Zeit. 117 Kilometer Gleise, 152 Weichen, die Modernisierung von 20 Bahnhöfen in nur fünf Monaten. Und 84,7 Millionen schauen zu, ob sie damit scheitert.
