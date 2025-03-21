Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bahnsinn Riedbahn. Eine deutsche Baustelle

Spiel mir das Lied vom Ried - Krisen, die Charakter formen

brandedcampaignsStaffel 1Folge 5
Spiel mir das Lied vom Ried - Krisen, die Charakter formen

Folge 5: Spiel mir das Lied vom Ried - Krisen, die Charakter formen

31 Min.

90 % der Baumaßnahmen sind fertig. 800 Teilbaustellen und komplett neue Technik warten auf Abnahme in einem Rennen gegen die Zeit. Was jetzt schiefläuft, rächt sich. Jeder Fehler droht, alles aus dem Plan zu bringen. Unermüdlich geht der Dirigent voran.

