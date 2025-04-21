Von Dichtern, Denkern und Bedenken. Erfolg kommt von Tun.Jetzt kostenlos streamen
Bahnsinn Riedbahn. Eine deutsche Baustelle
Folge 6: Von Dichtern, Denkern und Bedenken. Erfolg kommt von Tun.
36 Min.
Während Deutschland die Gründe für seine Ängste berät, wächst das Team an der Riedbahn über sich hinaus. Gut, dass ein paar Dinge einmal ausgesprochen sind und für zu viel Zögern keine Zeit mehr ist.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2024
Copyrights:© Bahnsinn Riedbahn // Deutsche Bahn AG