Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bakabu

Bakabu: Folge 2, 100.000 Mal

ORF1Staffel 1Folge 58vom 14.11.2025
Bakabu: Folge 2, 100.000 Mal

Bakabu: Folge 2, 100.000 MalJetzt kostenlos streamen

Bakabu

Folge 58: Bakabu: Folge 2, 100.000 Mal

4 Min.Folge vom 14.11.2025

Bakabu und seine Freunde wollen herausfinden, ob man etwas wirklich 100.000 Mal machen kann. Dabei entdecken sie, dass es nicht nur auf Zahlen ankommt, sondern auf Geduld, Freundschaft und jede Menge Spaß. Bildquelle: ORF/Vermes-Verlag

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bakabu
ORF1
Bakabu

Bakabu

Alle 1 Staffeln und Folgen