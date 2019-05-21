Baked in Vermont - Leckerbissen aus Neuengland
Folge vom 21.05.2019: Es weihnachtet sehr
21 Min.Folge vom 21.05.2019
Obwohl Gesine Prado das ganze Jahr lang bäckt, ist die Weihnachtszeit in Vermont offizielle Backsaison. Wenn Schnee die grünen Hügel bedeckt und Eiskristalle die Fensterscheiben überziehen, steigt in Gesines Backschule eine Lebkuchenhaus-Party, zu der alle Freunde eingeladen sind. Es gibt ihre berühmten Pistazien-Plätzchen, köstliche gebrannte Mandeln, die auch ein perfektes Mitbringsel sind, und natürlich Lebkuchen in allen Variationen - als Kekse, Baumschmuck und Haus! Da die talentierte Bäckerin ihre Lebkuchen gern würzig mag, kommen neben gemahlenem Ingwer, Zimt und Nelken auch schwarzer und weißer Pfeffer sowie Muskatnuss in den Teig.
