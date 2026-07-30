Balearen - Die vier schönen Schwestern (4/4): FormenteraJetzt kostenlos streamen
Balearen - Die vier schönen Schwestern
Folge 8: Balearen - Die vier schönen Schwestern (4/4): Formentera
52 Min.Folge vom 30.07.2026
Formentera verbindet unberührte Natur mit gelebten Traditionen und einer bewegten Geschichte. Die Reise führt von der Erforschung der Zugvögel über traditionelle Tänze bis zu archäologischen Spuren in den geschützten Seegraswiesen vor der Küste. Bildquelle: ORF/Autentic GMBH/ZDF/Arte/Alexander Hein
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Balearen - Die vier schönen Schwestern
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