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Balearen - Die vier schönen Schwestern

Balearen - Die vier schönen Schwestern (4/4): Formentera

ORF IIIStaffel 1Folge 8vom 30.07.2026
Balearen - Die vier schönen Schwestern (4/4): Formentera

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Balearen - Die vier schönen Schwestern

Folge 8: Balearen - Die vier schönen Schwestern (4/4): Formentera

52 Min.Folge vom 30.07.2026

Formentera verbindet unberührte Natur mit gelebten Traditionen und einer bewegten Geschichte. Die Reise führt von der Erforschung der Zugvögel über traditionelle Tänze bis zu archäologischen Spuren in den geschützten Seegraswiesen vor der Küste. Bildquelle: ORF/Autentic GMBH/ZDF/Arte/Alexander Hein

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