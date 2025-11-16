Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Banksy, das Bataclan und das traurige Mädchen

Banksy, das Bataclan und das traurige MädchenJetzt kostenlos streamen

Banksy, das Bataclan und das traurige Mädchen

Folge 1: Banksy, das Bataclan und das traurige Mädchen

53 Min.Folge vom 16.11.2025

In der Nacht des 26. Januar 2019 stehlen drei Männer in Paris die Notausgangstür des Bataclan - jene Tür, durch die viele Konzertbesucher dem Terroranschlag vom 13. November 2015 entkamen. Wenige Monate vor dem Diebstahl hatte der Straßenkünstler Banksy eine trauernde Frau darauf gemalt, um an die Opfer der Terroranschläge vom November 2015 zu erinnern. Obwohl es sich um illegale Kunst handelt, begann eine internationale Ermittlungsaktion, um das Werk zurückzuholen. Ein Jahr später wurde die Tür in Italien gefunden, doch die Frage des rechtmäßigen Eigentümers löste einen Rechtsstreit aus. Die Doku beleuchtet die Widersprüche von Street Art und den rechtlichen Konflikt um Banksys ikonisches Werk. Der Film ist mit Archiv- und Originalaufnahmen sowie mit Interviews von Ermittlern, Kunst- und Urheberrechtsexperten und einigen Kriminellen unterlegt. Regie: Edoardo Anselmi Bildquelle: laPresse/ Cecilia Fabiano, APA-Images / AFP / FILIPPO MONTEFORTE, REUTERS

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Banksy, das Bataclan und das traurige Mädchen
ORF2

Banksy, das Bataclan und das traurige Mädchen

Alle 1 Staffeln und Folgen