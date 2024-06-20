Barbapapa und Familie: Der Barbapapa-BaumJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge 13: Barbapapa und Familie: Der Barbapapa-Baum
12 Min.Folge vom 20.06.2024
Die Familie Barbapapa besucht ihren Geburtsort. Alle sind auf einen wunderschönen Stück Land unter einem Baum geboren worden. Mittlerweile hat sich die Gegend aber sehr zu ihrem Nachteil verändert, auch der Baum hat stark gelitten. Mit vereinten Kräften versuchen die Barbapapas den Baum zu retten. Bildquelle: ORF/MARKAND MEDIA
