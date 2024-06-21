Barbapapa und Familie: Das GewinnspielJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge 14: Barbapapa und Familie: Das Gewinnspiel
12 Min.Folge vom 21.06.2024
Die Barbapapas nehmen an einem Gewinnspiel teil. Und wie es das Schicksal will, haben sie Glück und gewinnen tatsächlich ein Tablet. Die Freude darüber ist aber nur von kurzer Dauer. Denn schnell bricht ein Streit los, wer als erster damit spielen darf. Bildquelle: ORF
Barbapapa und Familie
Altersfreigabe:
0